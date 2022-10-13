Константин Шестаков: Контролировать движение на выделенных автобусных полосах будет полиция и камеры наблюдения

Запуск новой схемы запланирован на конец октября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке хотят ввести за правило выделенные полосы для автобусов. Для водителей города это непривычно, некоторые до сих пор задаются вопросом – как и где это будет действовать. По актуальной теме высказался мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков в эфире телеканала «Восток24».

Как отметил глава города, длина полос будет обозначена сразу, по нормативам, главная задача которых – не допустить аварийных ситуаций. Выделенные полосы появятся на Второй речке, Столетии, Некрасовской, Гоголя и далее – в центр Владивостока.

– Мы сейчас взяли [для автобусных полос] основное кольцо на Алеутской, Светланской и Партизанском проспекте, чтобы разгрузить историческую часть города, и чтобы общественному транспорту было комфортно передвигаться здесь. Именно эта часть будет задействована в качестве пилота, а дальше посмотрим.

Для того чтобы люди не игнорировали нововведение, за порядком будут следить полиция и объекты видеонаблюдения.

– Контролировать движение в рамках новых полос будут камеры в автобусах. Это более комфортно, потому что ты не знаешь, где установлена камера, и поэтому будешь передвигаться исходя из возможной установленной на автобусе. Те автобусы, которые будут фиксировать правонарушения в этой связи, будут максимально дисциплинировать водителя.

Напомним, запуск новой схемы запланирован на конец октября.

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