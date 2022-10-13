Константин Шестаков высказался о соперничестве с Михаилом Дегтяревым

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев периодически пытается задеть Владивосток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между Владивостоком и Хабаровском существует негласная конкуренция, которую в последнее время активно поддерживает губернатор соседнего региона Михаил Дегтярев. В СМИ с завидной регулярностью попадают его различные высказывания о городе у моря: то нам дают слишком много денег, то они обгонят нас по грузообороту, то в очередном интервью Приморье «тупиком Ильича». Ведущие программы «С главой о главном» в эфире телеканала «Восток24» задали вопрос главе дальневосточной столицы Константину Шестакову, соперничают ли два крупных центра самого большого макрорегиона России.

– Мы точно с Хабаровском не конкурируем. Мы конкурируем с городами стран АТР, с Москвой и Петербургом. Сейчас статистика говорит в пользу нас – к нам приезжает больше ребят, чем уезжает.

Мэр добавил, что губернатор Хабаровского края на иллюзорной конкуренции построил свою предвыборную кампанию и зачем-то продолжает ее сейчас.

– Мы партнеры. Мне кажется, что это важнее, чем ловить сиюминутный хайп.

Кстати говоря, главы Приморья и Владивостока почти не высказываются в сторону соседей. Но иногда случается и такое: летом на очередную реплику Дегтярева отреагировал губернатор Олег Кожемяко – он заявил, что спокойно относится к выражениям коллеги.

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