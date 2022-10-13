«Революция неизбежна»: мэр Владивостока рассказал про изменения в дорожном движении

Автомобильное движение на одной из улиц Владивостока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивосток – один из самых автомобилизированных городов Дальнего Востока. Чтобы добиться комфортного передвижения по улицам, администрация реализовала ряд нововведений, включая платные парковки и выделенные полосы для общественного транспорта. . Что ждет водителей в будущем – поинтересовались журналисты в эфире телеканала «Восток24» у мэра Константина Шестакова.

Многих автолюбителей волнуют изменения в передвижении по улицам города. Константин Шестаков рассказал про новую разметку и парковки:

– Что делать, революция неизбежна. Основа работы, которую мы проводим – это все-таки более комфортное дорожное движение, а это невозможно без внедрения платных парковок и без возможности формирования выделенных полос для движения общественного транспорта.

Глава города также отметил, что на многих улицах исторического центра уже нанесена разметка, установлены паркоматы и формируется будущее кольцо под выделенную полосу общественного транспорта. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что с конца октября жители города, передвигающиеся на общественном транспорте, будут быстрее добираться до пунктов назначения благодаря специальным полосам. Новые транспортные потоки появятся в центре, на улицах Гоголя, Калининская, Фадеева. Это магистрали, где нужно упорядочить парковку. В будущем нововведения затронут больше 30 улиц.

Все эти изменения позволят с комфортом передвигаться на автобусах и маршрутках. Возможно, некоторые жители перейдут на использование личного транспорта в формате выходного дня.

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