Приморцам выделили 100 миллионов рублей на дрова

В Приморье выделили 100 миллионов рублей на дрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В частных секторах подготовка к зиме – это важный и сложный процесс. Жителям надо купить дрова и уголь, цена на которые может ударить по кошельку. Поэтому для приморцев и предусмотрена субсидия, помогающая закупиться дровами по приемлемой цене.

Речь идет про 100 миллионов рублей, которые были заложены в бюджет края. Заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко уточнила, что субсидия существует не первый год и позволяет улучшить обеспечение дровами жителей, которым зимой надо топить печь.

– Эти средства предоставляются как часть расходов на обеспечение населения дровами. Субсидия распределяется пропорционально всем муниципалитетам края исходя из лимитов регионального бюджета, – отметила зампред.

Она также пояснила, что есть рыночная, то есть реальная стоимость дров, и цена, утвержденная агентством по тарифам. Субсидия как раз и компенсирует разницу между ними.

Чтобы купить дрова, жителям частных домов следует обращаться в местные администрации.

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