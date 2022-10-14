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Владивосток13 октября 2022 22:15

Туманно, безветренно и тепло будет в Приморье в пятницу, 14 октября

Прогноз погоды на предстоящий последний рабочий день недели
София МИХАЙЛОВА
Туманное утро пятницы.

Туманное утро пятницы.

Фото: Иван Макеев

В пятницу, 14 октября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Утром в крае местами туман, ветер возьмет направление с юга, а воздух прогреется до 21 градуса со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице существенных осадков сегодня ждать не стоит. Утро во Владивостоке началось с туманов и умеренного южного ветра. Температура воздуха +14...+17°С.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, температура воздуха немного, но выше – до 19 градусов тепла. Ветер южный умеренный.

В Находке переменно облачно, дождей не ожидается. Ветер слабый, температура воздуха +16...+18°C.

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