Во Владивостоке задержали автоугонщика, который просто решил съездить за выпивкой на чужой машине

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в автоугоне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В отделение полиции обратилась жительница Владивостока. 47-летняя женщина рассказала, что оставила ключи от машины в квартире своего знакомого на Енисейской и отправилась в магазин. Когда она вернулась, то не обнаружила ни ключей, ни знакомого, ни машины. Как оказалось, приморец взял ключи и уехал.

Чуть позже выяснилось, что он и его товарищ распивали алкогольные напитки. В какой-то момент запасы кончились, и тогда в голове одного из них созрела идея отправиться за новой партией. 61-летний бывший, кстати, судимый мужчина взял чужие ключи и чужую машину, чтобы доехать до ближайшего магазина. Там он купил алкоголь, выпил, но назад на авто возвращаться к Енисейской уже не стал – бросил транспорт, где пришлось.

Угонщик. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция наглого угонщика задержала и доставила в отдел, где он конечно же, во всем признался. Женщине ее угнанную Mazda Tribute вернули, а мужчине выдали подписку о невыезде. Теперь ему грозит срок доя пяти лет.

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