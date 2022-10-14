Концерт прошел 4 сентября. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Месяц спустя в Фонде защиты национального исторического наследия вспомнили о концерте Клавы Коки во Владивостоке, который состоялся 4 сентября 2022 года в честь «Тигриного саммита» и Дня знаний. Ведомство потребовало от Следственного комитета РФ завести уголовное дело, чтобы проверить исполнительницу на оскорбление чувств верующих. В правоохранительных органах уведомили, что просьба будет выполнена.

Власти Владивостока прокомментировали изданию «ФедералПресс» свой взгляд на события. Специалисты ответили, что организаторами концерта были администрация города, правительство региона и Минприроды РФ.

– В средствах массовой информации песни исполнительницы маркированы знаком 6+, что соответствует категории возрастов, которые могли находиться на площади города в указанное время, – сказал замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Выступление при этом началось в 21:00. Сама артистка ранее отмечала, что была одета прилично, матом не ругалась, да и просто не видела храм (уже наступила темнота). Недостроенный Спасо-Преображенский собор, уточним, расположен в противоположной стороне от установленной в тот день сцены, за публикой.

В мэрии признали, что треки не были согласованы, но свободно форсируют в Интернете и СМИ. Когда скандал только начал разгораться, на запрос «КП» в администрации ответили, что приносят извинения за отдельный трек из репертуара на 4 сентября – «Забери меня пьяную домой». Песня, по заверению пресс-службы, была действительно неуместна в рамках празднования Дня знаний.

Напомним, концерт Клавы вызвал гнев родителей во Владивостоке и российской общественности в конце сентября. Актриса Мария Шукшина опубликовала обращение рассерженной на Клаву Коки матери. Женщина обратилась к знаменитости, чтобы осветить «резонансную» ситуацию. В Следкоме РФ официально не заявляли, что дан старт уголовному делу.

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