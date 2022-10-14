По данным мониторинга вода и воздух в границах «Восточного Порта» соответствуют нормативам

Компания опубликовала итоги мониторинга за III квартал 2022 года. Фото: АО «Восточный Порт»

Качество атмосферного воздуха, промышленной и природной воды на территории АО «Восточный Порт» соответствует необходимым природоохранным нормативам РФ. Такие результаты показал анализ лабораторного контроля в местах производственной деятельности и на границах АО «Восточный Порт» по итогам III квартала 2022 года.

Наблюдение за состоянием качества сточных, питьевых и природных вод АО «Восточный Порт», а также атмосферного воздуха в зонах перевалки грузов и на границах санитарно-защитных зон выполняют специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории предприятия (СЭЛ) и несколько сторонних лабораторий. Данные мониторинга ежеквартально передаются в государственные контролирующие органы.

С начала января по конец сентября 2022 года было отобрано 300 проб воды (в том числе, морской – 33, промышленной – 105, природной – 15, питьевой – 47 и 100 – по договору со сторонними аккредитованными лабораториями) для мониторинга эффективности работы очистных сооружений производственно-перегрузочных комплексов АО «Восточный Порт», а также состояния водоемов в зоне деятельности стивидорной компании предприятия. Результаты исследований соответствуют требованиям СанПиН.

За 9 месяцев текущего года экологами «Восточного Порта» было сделано 4172 плановых замера воздуха – 2284 пробы отобрано на границе собственных санитарно-защитных зон для анализа по таким показателям, как взвешенные вещества и угольная пыль. Также отобрано 232 пробы промышленных выбросов от стационарных источников и 1656 проб в местах проведения работ по выгрузке угля из вагонов, сортировки и погрузки на суда. По результатам исследований превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации исследуемых веществ зафиксировано не было, отмечают специалисты лаборатории.

Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы АО «Восточный Порт». Общая сумма инвестиций в природоохранные мероприятия с 2018 по 2022 годы составляет 6 миллиардов рублей.

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