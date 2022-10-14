В конце встречи выступил глава Владивостока. Фото: Администрация Владивостока

Центр для коворкинга появится на улице Семеновской, 3, во Владивостоке. Презентацию нового объекта представил директор Молодежного ресурсного центра (МРЦ) Антон Шумейко. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

О создании студии «Твой открытый коворкинг» (ТОК) стало известно на заседании межведомственного Совета по вопросам реализации молодежной политики, которое провел мэр Владивостока Константин Шестаков. В ТОК можно будет записывать интервью и подкасты, вести собственные блоги, проводить конференции и встречи. Для этих целей МРЦ снабдят профессиональным медиа-оборудованием.

По словам Антона Шумейко, ТОК планируют открыть до конца следующего года, на данный момент там проходит ремонт. Новая студия даст возможность творческим людям бесплатно заниматься своими хобби и развиваться в собственном деле. После открытия в студии можно будет проводить различные квизы, спортивно-патриотические экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Руководитель Управления по делам молодежи Екатерина Ищук рассказала, что между МРЦ и городской администрацией будет усилено межведомственное взаимодействие. Студенты вскоре смогут проходить стажировки в мэрии Владивостока и заниматься чем-то интересным, «а не просто перебирать документы».

В том числе она напомнила, что в декабре состоится премия «Доброволец года», в рамках которой 15 волонтеров получат по 15 тысяч рублей.

Председатель секции краеведения и экскурсоведения Приморского краевого отделения РГО – Общества изучения Амурского края Дарья Гусева предложила внедрить для молодежи отдельные туристические маршруты по приморской столице. Она подчеркнула, что для школьников усилят экскурсии на производственные предприятия города. Одно из таких ребята уже посетили – завод деревянных игрушек «Куби Дуби».

В конце встречи выступил глава Владивостока. По его словам, молодежную политику в городе ожидает трансформация.

– Мы хотим <…> создать условия, чтобы молодежь знала, какой у нас прекрасный город и хотела в нем жить и развиваться, понимая, что тут есть много возможностей. Одним из инструментов для достижения этих целей выступает данный совет. Мне бы хотелось, чтобы он стал площадкой для коммуникации, а мы в свою очередь могли бы помочь вам ресурсами, – заключил Константин Шестаков.

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