Несанкционированное подключение к электрическим сетям выявили энергетики ДРСК в Приморье

Незаконное подключение обнаружили во время планового осмотра. Фото: АО «ДРСК»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») в ходе планового осмотра линий электропередачи в Артемовском городском округе Приморья зафиксировали незаконное подключение оборудования Интернет-провайдера к электрическим сетям компании. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Факт незаконного подключения зафиксирован энергетиками в селе Кневичи по улице Первая на фидере № 7 (от подстанции 35/6 кВ «Касатка»). На опоре ЛЭП № 10 специалисты обнаружили металлический навесной шкаф, установку которого в компании не согласовывали и не получали запросов на его размещение.

Предположение, какая компания сделала, уже есть. Фото: АО «ДРСК»

После вскрытия незаконного объекта и его последующего осмотра энергетики установили, что внутри находится профессиональное Интернет-оборудование, электропитание которого напрямую осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ с помощью самовольно подсоединенного к ней двужильного кабеля сечением 1,5 кв. мм.

Отсутствие каких-либо опознавательных визуальных маркировок и контактных данных, как на самом корпусе, так и на оборудовании, свидетельствует о том, что организация-инициатор установки сознательно пошла на нарушение закона. Предположительный вариант, кому из Интернет-провайдеров в этом районе может принадлежать оборудование, в компании уже есть. Исходя из существующего законодательства, нарушитель будет обязан в полном объеме компенсировать финансовые затраты на электроэнергию за весь период неучтенного потребления.

Специалисты компании в очередной раз напоминают, что любое самовольное вмешательство в работу энергообъектов влечет за собой не только неблагоприятные последствия со стороны закона, но отрицательно сказывается на качестве электроснабжения других потребителей и является смертельно опасным. Даже, на первый взгляд, незначительные вмешательства в работу электросетей, в дальнейшем могут привести к необратимым последствиям, если они выполнены непрофессионалами.

Сейчас специалисты отключат незаконно подключенное оборудование, а нарушитель должен будет компенсировать финансовые затраты. Фото: АО «ДРСК»

Работа по выявлению несанкционированного потребления электроэнергии является для ДРСК плановой. Всего с начала 2022 года энергетиками приморского филиала ДРСК было проведено 1 146 рейдов. По результатам данной работы было составлено 414 актов о неучтенном потреблении электроэнергии (общий объем электроэнергии 6 254,40 тыс. кВт*ч) на сумму 14 836,26 тысячи рублей.

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