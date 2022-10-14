ГУФСИН Приморья прокомментировал информацию об обысках в СИЗО-1 Владивостока

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУФСИН Приморья опроверг информацию о том, что начальник СИЗО-1 Владивостока, полковник внутренней службы Андрей Яковлев снят с должности. Официально в пресс-службе заявили, что решений по увольнению не было. Начальник в очередном ежегодном отпуске.

Замещает пост замначальника СИЗО-4. Более того, согласно штатному расписанию, ГУФСИН России по Приморскому краю возглавляет генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин. Хотя в социальных сетях форсировали информацию, что и он лишился должности.

По данным местных Telegram-каналов, Яковлев был уволен еще неделю назад, но уголовных дел в его отношении заводить не планируют. В соцсетях также тиражировали информацию об обысках в СИЗО-1.

Напомним, весна 2022 года запомнилась Приморью кадровыми перестановками и уголовными делами в отношении чиновников, депутатов и сотрудников правопорядка. Большинство из подозреваемых размещены в СИЗО-1 Владивостока. Среди них, например, действующий депутат Артем Самсонов (ныне осужденный), экс-глава дальневосточного центра Олег Гуменюк.

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