Студенты старших курсов техникумов и колледжей Приморья трудоустраиваются в Примтеплоэнерго

Фото: Примтеплоэнерго

Лучшие студенты старших курсов КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж», проходящие очное обучение, принимаются на работу в Примтеплоэнерго. Об этом сообщил директор Спасского филиала предприятия Вячеслав Бабич.

Первые учащиеся колледжа трудоустраиваются по специальностям автослесарь, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, водитель. Такое решение принято студентами после экскурсии на объекты теплоснабжения Спасского филиала, которую провели на предприятии для привлечения молодых кадров в отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

– Это была первая экскурсия среди студентов колледжа. Мы познакомили учащихся с объектами теплоснабжения филиала, продемонстрировали работу современных автоматизированных модульных котельных, которые управляются и контролируются дистанционно. Рассказали о перспективах развития Примтеплоэнерго и возможностях профессионального роста на нашем предприятии для молодых специалистов, – рассказал Вячеслав Бабич. –Многие студенты активно откликнулись на предложение совместить учебу с работой в Примтеплоэнерго, так как законодательство позволяет трудоустраивать учащихся очных образовательных программ без отрыва от обучения.

Как подчеркнул генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, для молодежи, нацеленной на долгосрочную деятельность на предприятии, создаются все условия для профессионального развития и карьерного роста, поддерживается система наставничества, формируется кадровый резерв.

– Здесь грамотный, дружный коллектив, готовый передавать опыт и знания молодым сотрудникам. Примтеплоэнерго сегодня – одно из наиболее стабильных и крупных предприятий жизнеобеспечения на территории Приморья, обеспечивающее все социальные гарантии работникам. Привлечение учащихся колледжей и техникумов для работы в Примтеплоэнерго продолжится во всех филиалах предприятия, – отметил Владимир Малюшицкий.

Фото: Примтеплоэнерго

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