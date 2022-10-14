Снег и похолодание прогнозируют синоптики Приморью в начале следующей недели

В крае похолодает до -7°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации приморских синоптиков, в предстоящие выходные в крае ожидаются теплые выходные. Но уже в начале следующей неделе температура воздуха опустится ниже 0°C, а в некоторых районах пойдет снег. Об этом рассказали специалисты портала «Примгидромет».

В субботу, 15 октября, облачность накроет большую территорию Приморья, на севере может пройти небольшой дождь, а на побережье появятся очаги тумана. Ночью столбики термометров покажут от +2°C на северо-востоке до +12°C на южном побережье. Дневная температура останется на уровне 13 октября, то есть до +21°C.

В ночь на 16 октября небольшие осадки переместятся на центральные районы Приморья. Днем дожди прекратятся, в крае похолодает на 1-5 градусов.

Но уже в начале следующей недели приморцы вновь почувствуют осень. В понедельник, 17 октября, в центральных районах Приморья ожидается небольшой снег, который не задержится на земле надолго. Ночью в континентальных районах столбики термометров опустятся до 0…-7°C, на побережье покажут +1…+6°C. День не обещает быть теплым: от +2°C на севере до +14°C на юге.

Во вторник, 18 октября, существенные осадки не ожидаются, а температура воздуха не изменится. 19 октября в край ворвется небольшая облачность, потеплеет до +7…+16°C.

Во Владивостоке в ночь на 15 октября столбики термометров покажут +10…+12°C, днем потеплеет до +14…+16°C. Ожидается слабая морось и туман. В ночь на 16 октября столбики термометров сохранятся в тех же значениях, а днем поднимутся до +15…+18°C, вечером возможен небольшой дождь.

На следующей недели в приморской столице обойдется без осадков. В ночь на 17 октября и утром температура воздуха достигнет +3…+6°C, а после обеда слегка потеплеет до +9…+12°C. Утром 18 и 19 октября ожидается более прохладная погода, а день окажется теплее понедельника.

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