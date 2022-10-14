Во Владивостоке возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам УВД

Состоялось мероприятие 14 октября. Фото: Администрация Владивостока

В пятницу, 14 октября, во Владивостоке почтили память сотрудников управления внутренних дел, которые в разное время погибли во время исполнения служебного долга. В церемонии возложения венков и цветов участвовали полицейские, ветераны, неравнодушные жители и гости приморской столицы.

Традиционно митинг прошел на Пограничной. Приурочено мероприятие к годовщине открытия мемориала памяти погибшим героям – сотрудникам УВД. Появился монумент 15 октября 1999 года.

Мемориал открыли во Владивостоке 15 октября 1999 года. Фото: Администрация Владивостока

К памятнику цветы возложили и представители власти: губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава города Константин Шестаков и председатель законодательного собрания края Александр Ролик. Присутствовал также руководящий состав краевого УВД.

Присоединились к митингу и представители власти. Фото: Администрация Владивостока

Как отметили участники митинга, героизм, который проявили погибшие при исполнении своего долга полицейские, служит примером преданности своему делу, стране, самоотверженности и мужества.

Во время церемонии состоялась минута молчания, а в конце мероприятия сотрудники полиции и участники детского клуба «Юный патриот родины» строем прошли вдоль мемориала.

В завершении митинга полицейские прошли строем вдоль памятника. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, что 13 октября, в память о погибших на Донбассе детей во Владивостоке создали «Аллею ангелов». Неравнодушные жители приморской столицы высадили 40 деревьев лиственницы в Покровском парке. Участие в этом мероприятии приняли общественные деятели и представители власти. Эти хвойные деревья выбрали потому, что они смогут прижиться в приморском климате и уже летом 2023 года смогут радовать владивостокцев своей красотой. Подробности можно прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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