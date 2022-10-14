«Это балдеж»: новое популярное место отдыха во Владивостоке показали с высоты

Вторая часть парка открылась в начале октября. Фото: @totonodrone.

Вторая очередь Нагорного парка с видовой площадкой открылась во Владивостоке 8 октября, и это место по-прежнему притягивает к себе множество людей. Насладиться панорамными видами бухты Золотой Рог приходят не только гости приморской столицы, но и местные жители, которые смотрят на знакомые локации под новым углом. Но теперь у людей есть возможность полюбоваться обновленным парком с высоты птичьего полета.

Удивительный вид на бухту Золотой Рог с высоты птичьего полета. Фото: @totonodrone.

Парк притягивает к себе жителей и гостей Владивостока. Фото: @totonodrone.

Кадрами этого места отдыха поделился в своих социальных сетях житель Владивостока, и фотографии по-настоящему завораживают. Можно детально рассмотреть каждый новый объект, который здесь появился: тропинки, напоминающие змей, тротуары для пеших прогулок, обычная лестница и деревянные лавочки для отдыха после пешей прогулки.

Под новым углом можно посмотреть на тропинки и другие объекты. Фото: @totonodrone.

Но больше всего завораживает то, как парк «тонет» в лучах уходящего солнца. Звезда заливает своими лучами всю территорию, окрашивая ее и небо почти в золотой цвет. По-настоящему удивительное зрелище, которое, несомненно, надо увидеть своими глазами.

Во время заката территория переливается золотом. Фото: @totonodrone.

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