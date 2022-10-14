В городах Приморья пройдут праздничные мероприятия в честь Дня отца

День отца отметят в Приморье. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Всероссийский День отца отметят приморцы 16 октября. Тематические события пройдут во Владивостоке, Арсеньеве, Уссурийске, Артеме, Дальнереченске, Находке, Фокино и других городах. Новому празднику всего несколько лет, но он уже пользуется большой популярностью в России, сообщили в правительстве Приморского края.

В Краевой детской библиотеке (Владивосток) в предстоящие выходные организуют творческую мастерскую «Открытка для папы». Семьи, предпочитающие активный вид отдыха, смогут отправиться в поход на мыс Тобизина и насладиться осенними пейзажами. В честь праздника вход для отцов будет бесплатным в Приморской картинной галерее.

В Дворце культуры «Прогресс» в Арсеньеве пройдет тематический вечер и музыкальное шоу, а жители Уссурийска смогут посетить семейную эстафету. В библиотеках Артема и Дальнереченска проведут литературно-игровую программу «Мой папа лучше всех» и мастер-класс «Я рисую папу».

Посетить конкурсы и концерты смогут также жители Фокино, Пограничного и Тернейского округа, Находки и Партизанска. Масштабные гулянья состоятся на 28 площадках Приморского края. Список мероприятий со временем и адресами доступен по ссылке.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке утвердили отмену праздничного новогоднего салюта. Еще неизвестно, будут ли реализованы остальные мероприятия в честь Нового года.

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