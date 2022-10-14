Владивосток погрузился в семибалльные пробки

Владивосток погрузился в пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожное движение пятничным вечером во Владивостоке оказалось сильно затруднено: центральные улицы и Золотой мост сковали мощные пробки. Приложение «Яндекс.Карты» оценивает их в семь баллов.

Заторы образовались практически во всех районах города. Самая сложная ситуация в центре города, в районе улицы Светланской, Алеутской и Некрасовской. Не двигаются машины и на Золотом мосту, пробка там образовалась в несколько километров. Водителям придется проявить терпение и в районе Народного проспекта.

Колом встала также улица Маяковского. Причина тому – концерт популярной группы «Руки Вверх!» в Фетисов Арене, куда тянутся толпы людей.

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