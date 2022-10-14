В Приморье стало меньше безработных

Во Владивостоке снизился уровень безработицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За девять месяцев 2022 количество безработных снизилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В Приморском центре занятости на 1 октября зарегистрировано не больше девяти тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-центре Правительства края.

В профильном министерстве рассказали про появившуюся в Приморье тенденцию – количество рабочих выше безработных. На портале «Работа России» работодатели ищут около 60 тысяч сотрудников.

– Около 70% вакансий сосредоточены в крупных городах Приморского края – Владивостоке, Уссурийске, Находке. В то же время в этих населенных пунктах проживает 18% безработных граждан, – отметили в ведомстве.

Больше всего в регионе нуждаются в людях из сферы строительства: в арматурщиках, бетонщиках и плотниках. Много вакансий для работников обрабатывающих производств, государственного управления и обеспечения военной безопасности. Но сами приморцы чаще ищут вакансии бухгалтеров, специалистов по закупкам и мастеров.

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