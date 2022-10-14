В Приморском крае начали продажу билетов на зимний период. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпании «Аврора» завершает подготовку к переходу на зимнее расписание и открывает продажу билетов на период ноябрь-декабрь 2022 года. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу компании и узнала расписание рейсов.

Ежедневно будут выполняться маршруты Владивосток– Кавалерово, стоимость билета составит 2140 рублей, Владивосток – Дальнегорск, билет будет стоить 2586 рублей и Владивосток – Терней, попасть на который можно будет за 2987 рублей.

По вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям будут вылетать рейсы Владивосток – Преображение, билет на которые будет стоить 1761 рубль.

Два раза в неделю, во вторник и субботу, пассажиры авиакомпании смогут долететь из Владивостока в Пластун за 2597 рублей. Также по четвергам и субботам будет рейс Терней – Светлая за 1739 рублей.

По вторникам можно будет купить билет за 920 рублей из Тернея до Амгу, а по воскресеньям попасть в Единку из Тернея за 2074 рублей.

Из Дальнегорска в Светлая можно будет долететь за 2631 рублей по понедельникам и пятницам.

Также открыта продажа на рейс Кавалерово – Хабаровск, стоимость авиабилета составляет 3225 рублей, частота выполнения – два раза в неделю по средам и пятницам.

Все тарифы указаны в одну сторону.

Направления, по которым выполняются рейсы, являются социально значимыми и субсидируются из бюджета края.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что авиаперелеты станут доступнее для жителей Приморья. Для снижения цен на билеты по Дальнему Востоку выделено больше 16 миллиардов рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Льготные авиабилеты с Дальнего Востока будут продавать всем без ограничений. Чем это чревато?

Мнение эксперта - о ночевках у касс, ажиотаже и ценности дальневосточной прописки (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.