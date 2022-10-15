До 23 градусов тепла прогреется воздух в Приморье в субботу, 15 октября

Теплый день без осадков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 15 октября, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с юга, а воздух сегодня прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице переменно облачно и без существенных осадков, туманно. Утром ветер взял направление с северо-запада, после обеда – с юга. Температура воздуха здесь сегодня от 14 до 17 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске тоже без дождей, слабый ветер до умеренного. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке ситуация аналогичная, но температура на один градус ниже. Осадков не ожидается, ветер слабый до умеренного.

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