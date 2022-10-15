Водитель такси уснул прямо на железнодорожном переезде во Владивостоке

В мессенджерах пишут, что все живы и здоровы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Серьезное ЧП произошло во Владивостоке. Видео с места происшествия уже облетело соцсети. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что все случилось в темное время суток в районе Садгорода. Там, прямо на железнодорожных путях произошла авария. Подробности пока выясняются, но некоторые известны уже сейчас.

Ранним утром местные жители вызвали такси. За ними приехал авто марки Toyota Prius. Ничего не предвещало беды, но в какой-то момент прямо на ж\д путях водитель внезапно уснул. Судя по кадрам, которые уже появились в Telegram-канале известного автомобильного паблика, автомобиль проехал мимо переезда и вылетел прямо на рельсы. Доставать его пришлось другим участникам движения на более габаритных авто.

В мессенджерах пишут, что все живы и здоровы. Подробности уточняются.

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