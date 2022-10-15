Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже на следующей неделе по Владивостоку прокатятся отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным ведомства, воду начнут отключать с понедельника, 17 октября, в домах по следующим адресам:

Давыдова 40, 42а.

С 9 до 17 здесь не будет воды из-за аварийных ремонтных работ.

На следующей неделе, 25 октября, с 9 до 14 по причине планового ремонта вода будет отсутствовать по следующим адресам:

Никифорова 37; Нарвская 6; Нарвская ч/с; Сафонова 39; Смоленская ч/с.

В среду, 26 октября, воды с 9 до 19 из-за плановых ремонтных работ не будет в домах по улицам:

Военное шоссе 1, 1а, 1а стр1, 5, 5а, 5в, 5б, 11, 13, 20а, 22, 24, 28.

В этот же день с 9 до 12 из-за планового ремонта от водоснабжения отключат дома по адресам:

Никифорова 55, 55а, 57, 47, 49; Сафонова 26.

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