«Письмо солдату» сможет написать каждый желающий 17 октября

Очень важно, чтобы письма на постоянной основе поддерживали солдат. Фото: Александр Жданов

Минобороны и министерство просвещения России объявили с 17 октября всероссийскую акцию «Письмо солдату». Участвовать в ней будут школьники, студенты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В рамках акции ее участникам предлагается написать письма участникам специальной военной операции, а также мобилизованным, проходящим подготовку. Владивосток тоже не остался в стороне и, как и все города нашей необъятной странный, готовится принять участие в мероприятии. Все послания чуть позже с учебных учреждений направят в отдел дополнительного образования. Уже оттуда они направятся к адресатам.

Кстати, все это пройдет во время «Уроков мужества», к участию в которых привлекут военнослужащих и ветеранов вооружённых сил. Все желающие смогут написать свои письма. Участники централизовано направляют по адресу 129090, Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 1, с обязательной пометкой на конверте «Письмо солдату».

В условиях сложившейся ситуации очень важно, чтобы письма на постоянной основе поддерживали солдат, несли мощные заряды теплоты и добра, а также скрашивали их непростые будни.

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