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Владивосток15 октября 2022 2:45

Загадочное ДТП на низководном мосту произошло во Владивостоке

Машина разбита вдребезги, водителя внутри не оказалось
Арсений СЕРГЕЕВ
Скриншот из видео.

Скриншот из видео.

Странная авария случилась минувшим вечером пятницы во Владивостоке. Об этом сообщает в своем Telegram-канале аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что произошло ДТП на низководном мосту в пригороде дальневосточной столицы. Рулевой Nissan Ad по каким-то причинам не справился с управлением своего транспорта и на полном ходу влетел в леерное ограждение. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС внутри машины никого не обнаружили.

Охрана моста и ГИБДД предполагают, что водитель мог спрыгнуть с моста, но пока подтверждения этой информации нигде нет. «Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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