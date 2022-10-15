Загадочное ДТП на низководном мосту произошло во Владивостоке

Скриншот из видео.

Странная авария случилась минувшим вечером пятницы во Владивостоке. Об этом сообщает в своем Telegram-канале аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что произошло ДТП на низководном мосту в пригороде дальневосточной столицы. Рулевой Nissan Ad по каким-то причинам не справился с управлением своего транспорта и на полном ходу влетел в леерное ограждение. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС внутри машины никого не обнаружили.

Охрана моста и ГИБДД предполагают, что водитель мог спрыгнуть с моста, но пока подтверждения этой информации нигде нет. «Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ночное ДТП в Приморье унесло жизнь молодого человека

Пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести (Подробнее...)

Машина всмятку: массовое ДТП сковало трассу во Владивостоке

Авария из трех машин осложнила трафик в дальневосточной столице (Подробнее...)

На месте скорая, проезд перекрыт: из-за серьезного ДТП собралась пробка на оживленном участке во Владивостоке

Из-за аварии сковано движение в Первореченском районе столицы Приморья (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.