Загадочное ДТП на низководном мосту произошло во Владивостоке

Скриншот из видео.
Странная авария случилась минувшим вечером пятницы во Владивостоке. Об этом сообщает в своем Telegram-канале аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Известно, что произошло ДТП на низководном мосту в пригороде дальневосточной столицы. Рулевой Nissan Ad по каким-то причинам не справился с управлением своего транспорта и на полном ходу влетел в леерное ограждение. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС внутри машины никого не обнаружили.
Охрана моста и ГИБДД предполагают, что водитель мог спрыгнуть с моста, но пока подтверждения этой информации нигде нет. «Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.
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