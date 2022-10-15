Житель Владивостока отобрал у подростка телефон и пригрозил ему ножом

Запись с камеры видеонаблюдения. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В полицию обратился пятнадцатилетний мальчик, который рассказал, что неизвестный разбоем похитил у него телефон. Мужчина сначала попросил позвонить, а после стал медленно удаляться в неизвестном направлении. Подросток догнал его, но неизвестный в этот момент достал нож и пригрозил мальчишке. Телефон владельцу так и не вернулся.

Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее уже судимый местный житель. В отделении он во всем признался и рассказал, что хотел продать телефон, а на вырученные средства купить алкоголь.

По данному факту следственным отделом СУ СК РФ по городу Владивостоку заведено уголовное дело – разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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