Пьяный житель Владивостока не смог попасть домой, но попал в Интернет и стал знаменитостью

Подвиг владивостокского богатыря обсуждают в социальной сети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Отведай-ка силушки богатырской!» – именно так звучит фраза в одном из мультфильма про русских богатырей. Судя по всему, житель Владивостока услышал в своей голове после именно эту цитату и воспринял ее слишком буквально. Теперь неуправляемого мужчину ищут. Пока только управляющая компания, но есть шанс, что к поиску присоединится и полиция. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Поздней ночью (или ранним утром?) возле подъездной двери дома по Нейбута во Владивостоке возник мужчина. Судя по его внешнему виду, до этого парень отдыхал в одном из многочисленных увеселительных заведений дальневосточной столицы – на ногах он стоял еле-еле. Приморец пытался войти в подъезд, но что-то пошло не так, и домофон просто не стал впускать жильца (или нет?) домой.

И чего только ни пытался сделать несчастный человек в надежде проникнуть вовнутрь, но все было тщетно. Когда все «заклинания» уже были использованы, в ход пошли кулаки. Парень ударил дверь, стекло на ней, соответственно треснуло, но не разбилось. И все бы ничего, но все происходящее попало в объектив камер наблюдения.

Утром записи увидели сотрудники управляющей компании «Фрегат». Хулигана до сих пор не нашли, но запись в Интернет слили, а также пригрозили – если не придет, подадут заявление в полицию.

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