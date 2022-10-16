Большинство пострадавших от тайфуна «Хиннамнор» получили выплаты от правительства Приморья

Олег Кожемяко пообщался с пострадавшими. Фото: Telegram-канал губернатора Приморья

В Приморье спустя полтора месяца продолжается ликвидация катастрофических последствий тайфуна «Хиннамнор». Большинству пострадавших, заявили в пресс-службе регионального правительства, выплатили компенсации за ущерб от наводнений.

Напомним, сумма помощи составляет от 10 до 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества. Люди, лишившиеся частного дома из-за удара тайфуна, могут рассчитывать на сертификат для приобретения жилья.

– Также комиссии в основном уже определились и с выплатами за капитальный ремонт, скоро люди начнут получать деньги. Нужно будет предоставить чеки на приобретение материалов, зафиксировать, что было и что стало. Полагаю, что в октябре закончим работу и по этой категории выплат, – рассказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

В минувшие выходные чиновник посетил село Соколовка, которое в Чугуевском округе пострадало больше всех в сентябре. Полуметровые потоки воды смыли дома.

Из-за тайфуна в Приморье был введен режим ЧС федерального уровня. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Потребовались корректировки бюджета, чтобы пополнить чрезвычайный и резервный фонды регионального правительства. О последствиях «Хиннамнор» «Комсомольская правда – Владивосток» писала в отдельном материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.