В Приморье из Сахалинской области завезли 391 тонну минтая с опасными паразитами

Производителя и владельца не самой аппетитной продукции предупредили. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 391 тонне минтая, который в Приморье привезли из Сахалина, нашли кучу мертвых глистов. Гельминты поселились в мышцах брюшной полости и стенках, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукцию на проверку направил сам владелец. Специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» исследовали 391 тонну мороженого минтая и обнаружили глистов. Неживые личинки в продукции безопасны для человека. Но их содержание тоже строго нормируется. В этом же случае более 80% рыбы оказались с червями внутри.

Специалисты также отметили, что на Дальнем Востоке рыба, кальмар и моллюски часто поражаются гельминтами, но для человека опасны только жизнеспособные особи. Сведения о некачественном минтае внесены в систему учета в области ветеринарии «Веста». Производителя и владельца уведомили.

Ранее другого приморского производителя уличили в продаже мяса, приправленного кишечной палочкой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.