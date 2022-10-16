Власти Приморья готовы вложить в восьмилетнее развитие Арсеньева 36 миллиардов рублей

Вид на Арсеньев. Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко

Серьезное обновление, вероятно, ждет приморский Арсеньев – город, названный в честь этнографа и географа Владимира Клавдиевича. Как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, за 8 лет планируют капитально отремонтировать школы, детсады, учреждения дополнительного образования и больницы. Изменения постигнут сферы спорта, ЖКХ, туризма. В городе появится больше арендного жилья до 2030 года.

Конкретики в амбициях пока нет. План социально-экономического развития Арсеньева обсудили с властями муниципалитета, а общественные слушания, чтобы по просьбам жителей в документ внесли корректировки, пройдут только в ноябре. Учтены основные вопросы, требующие решения – нехватка кадров, обеспечение медработников жильем. Также необходимо строительство стационара. Вероятно, внесут в план и оснащение местного колледжа авиастроения.

Известно, что потратить планируют как минимум 36 миллиардов рублей (1/5 регионального ежегодного бюджета). Утвердят документ совместно с Минвостокразвития и Правительством РФ в декабре 2022 годам.

Аналогичные планы, напомним, утверждены для Находки и Большого Камня. А во Владивостоке все еще в работе амбициозный мастер-план по созданию из дальневосточного центра города-миллионника.

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