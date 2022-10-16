Грузовое судно с десятками автомобилей из Японии попало в шторм на пути во Владивосток

Во Владивосток прибыло смятое нечто вместо машин. Фото: принтскрин

Судно с десятками японских автомобилей попало в шторм на пути во Владивосток. Часть иномарок разбита, а некоторые были буквально «сплющены». «Комсомольская правда» собрала известные на 16 октября детали.

В шторм попало судно Safe, которое передвигалось под «удобным флагом» Того. Вероятно, перевозчик Axys Logistik (головной офис компании в Японии) решил перевести больше транспортных средств, чем позволяет грузовой корабль типа General Cargo. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с руководителем Japan Expert Артуром Медведевым, который подтвердил, что судно перевозит распилы и машины-конструкторы. Теоретически компенсировать ущерб должен грузоперевозчик. Произошло ЧП 12 октября, побеседовать с представителями компании Axys все еще не удалось.

Машины побились друг об друга, прижимались к бортам. Ситуацию описал очевидец и опубликовал в сети:

– Кто-то ждет свою машину... Пароход попал в шторм. Балбесы. Жадность фраера сгубила. «Прадос»-красавчик...Был!

Следующим пунктом назначения судна станет порт Тояма, согласно порталу MarineTraffic. Это значит, автомобили выгружены. Вероятно, транспортные средства проходят оценку полученного ущерба. Получение компенсации, считают эксперты, затянется: судовладелец будет опираться на шторм, автомобилисты – на плохую работу экипажа.

Это не первый и не второй подобный случай. Как рассказал Артур Медведев, аналогичные инциденты происходили в 2018 и 2019 годах. Зимой 2021 года в Приморье прибыли замороженные машины в ледяной глазури. Весной 2022 года сгорели более 600 иномарок из-за пожара на судне. Оно также следовало во Владивосток.

Ранее «КП» писала, что в дальневосточном центре произошел еще один автомобильный коллапс. Более 600 японских машин не могут получить ЭПТС, ведь все они направлены в одну и ту же лабораторию.

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