Ветреная погода ожидается в Приморье 17 октября

Во Владивостоке облачно и без осадков. Фото: Иван Макеев

В понедельник, 17 октября, в некоторых районах Приморья ожидаются небольшие осадки. Ветер в крае умеренный до сильного западных и северо-западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +6…+12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Умеренный до сильного северо-западный ветер. Температура воздуха достигнет +9…+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер северо-западный умеренный, с середины дня он усилится. До +10…+12°C ожидается в городе.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный до сильного северо-западный. Воздух прогреется до +12…+14°C.

Напомним, что по информации синоптиков после теплых выходных в центральных районах Приморья может выпасть снег. 18 октября осадки не ожидаются, а столбики термометров также будут показывать +6…+12°C. 19 числа край накроет небольшая облачность, а воздух прогреется до +7...+16°C.

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