Впервые всероссийские соревнования по художественной гимнастике пройдут во Владивостоке

Состязания стартуют 17 октября. Фото: дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

В Приморье пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Тихоокеанская волна». Участие в них примут около 400 спортсменок из 20 регионов России. Старт мероприятия – 17 октября.

В приморском министерстве физической культуры и спорта рассказали, что состязания проводят в честь заслуженного тренера РСФСР, почетной жительницы Владивостока Юлии Агронской. Посмотреть на грациозных спортсменок, которые мастерски владеют булавами, лентами, мячами и обручем можно 17, 19 и 20 октября в спортивном комплексе «Олимпиец».

В первый день соревнований гимнастки будут состязаться в групповых упражнениях. Церемония открытия начнется 17 октября в 15:00. Спортсменки поборются за медали в следующих возрастных категориях: 15 лет и старше (взрослые), 13-15 лет (юниоры) и 10-12 лет (девочки). Почетными гостями мероприятия станут заслуженный тренер России, вице-президент ОФСОО «Русь» Ирина Чернышкова и мастер спорта международного класса, судья международной категории неоднократный, призер международных соревнований Марина Шпехт.

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