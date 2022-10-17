Встреча с китобоями АКФ «Советская Россия» пройдет во Владивостоке

В начале мероприятия гостям покажут документальный фильм. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Во Владивостоке 19 октября состоится встреча в честь 90-летия советского китобойного промысла. Мероприятие пройдет в 16:00 на площадке выставки «Киты и люди» в стенах музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (Петра Великого, 6).

Как рассказали в пресс-службе учреждения, 25 октября 1932 года – знаменательная дата для всех китобоев СССР. Именно в этот день в мексиканских водах флотилия «Алеут» добыла двух первых китов. Именно этому событию и посвящена встреча.

Цель мероприятия – отдать дань уважения людям, которые работали на благо страны несмотря на суровые климатические условия. На встрече обсудят, для чего был нужен китобойный промысел, как отдыхали моряки во время промыслового рейса, особенности охоты на разные виды китов и много другое.

В начале встречи состоится ретроспективный показ документального фильма «Дорога легла за экватор», который рассказывает об антарктическом промысловом рейсе китобойной флотилии «Советская Россия» в 1964-1965 годах. После просмотра гости смогут обсудить кинокартину.

На мероприятии выступят капитан дальнего плавания, старший помощник капитана-директора АКФ «Советская Россия» (1963-1970 гг.) Виктор Щербатюк, экипаж флотилии и родственники китобоев.

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