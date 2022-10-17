Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве РФ поддержали проект правок, которые увеличат срок оформления дальневосточного гектара в собственность или в аренду. Будет снято ограничение в пять лет с момента заключения договора безвозмездного пользования. Также россиян предполагается информировать об истечении срока через портал госуслуг, по электронной почте и другими способами. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

В текущем законодательстве в последние полгода, то есть с четырех с половиной до пяти лет, необходимо подготовить документы на землю, оформив ее в собственность или в аренду на 49 лет. Согласно законопроекту, теперь пятилетний срок планируется продлить до 1 марта 2023 года. По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, новое регулирование поможет участникам программы «Гектар» провести оформление прав на участок.

В том числе нововведение позволит владельцам гектаров вовремя реагировать на истечения срока безвозмездного пользования землей.

– [Будет] предусмотрена обязанность органов власти информировать граждан о наступлении срока оформления земли по электронной почте, через личный кабинет на едином портале Госуслуг либо другими способами. Уведомление должно будет поступить за шесть месяцев до окончания срока действия договора о пользовании участком, – подчеркнули в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Отметим, участниками программы «Гектар» на Дальнем Востоке уже стали больше 108 тысяч человек. На получение гектара в Арктике подали заявки около 10 тысяч граждан.

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