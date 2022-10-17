Нетрезвый житель Приморья бросил во двор своего знакомого «коктейль Молотова»

На поджигателя завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье уголовное дело завели на мужчину, который пытался поджечь чужой дом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Произошло все в Кавалеровском районе. По информации представителей ведомства, в дежурную часть местного отдела МВД России обратился 50-летний житель пгт Ольга. Мужчина сообщил, что кто-то пытался поджечь его дом и закинул во внутренний двор бутылку с зажигательной смесью.

К зданию приехали сотрудники полиции и пожарные. Никто из жильцов не пострадал, имущество также оказалось в целости и сохранности. Оказалось, что бутылка попала в ближайшее дерево. Неизвестный поджигатель скрылся.

Позже специалисты уголовного розыска смогли найти предполагаемого нарушителя. Ранее судимого 30-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где приморец признался в содеянном.

На поджог его подтолкнула личная неприязнь к хозяину дома. Ночью задержанный был нетрезв, нашел бутылку, залил в нее горючую жидкость, соорудил фитиль, поджег и бросил «коктейль Молотова» через забор.

Бутылка, которую кинул мужчина. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На приморца завели уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимум, что ему грозит, это лишение свободы на срок до пяти лет.

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