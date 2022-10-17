От мусора очистили популярные бухты Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова

15 октября во Владивостоке прошел совместный российско-корейский субботник по очистке пляжа от мусора. Такое доброе, а главное полезное мероприятие устроили на острове Русский в районе мыса Вятлина в бухтах Чернышева и Богдановича. Инициативу проявили Союз «Торгово-промышленной палаты Приморского края» и Ассоциация корейских предпринимателей во Владивостоке, при поддержке администрации города.

По мнению председателя Ассоциации корейских предпринимателей Мун Чжонг Хва, корейские туристы и предприниматели Республики Корея очень любят Владивосток, а мыс Вятлина на острове Русский является одним из самых любимых мест для посещения. Поэтому корейская сторона хотела внести свой вклад в поддержание чистоты и сохранения уникальной природы Приморского края. В мероприятии также приняла участие вице-мэр Дарья Стегний.

Благодаря экологической акции от бытового мусора избавили бухту Чернышева, Богдановича и прилегающие к ним территории. Стоит отметить, что в этом году администрация Владивостока отгрейдировала разбитую грунтовую дорогу на мыс Вятлина. На въезде установили контейнеры для бытовых отходов. Вот только не все отдыхающие поддерживают территорию в чистоте. Именно поэтому совместная российско-корейская экологическая акция призвана еще раз напомнить жителям и гостям Приморской столицы об уникальной природе региона и необходимости сохранить ее.

Кстати, как сообщили в Торгово-промышленной палате Приморского края, несмотря на нестабильную ситуацию в мире внешнеторговый оборот Приморья и Республики Корея в 2022 году вырос более чем на 80% и почти достиг отметки в полтора миллиарда долларов США. В увеличении товарооборота большую роль играют предприниматели Республики Корея, в том числе те, кто проживает во Владивостоке.

Напомним, ранее стартовала Всероссийская экологическая неделя, и ей приурочены еще несколько субботников во Владивостоке. Один из них прошел на острове Попова в бухте Пограничная, еще один в сквере Лазо на Русском острове.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.