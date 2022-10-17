Мужчины Владивостока этой осенью стали чаще звонить близким

В среднем, приморцы делают десять звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 22 минуты в сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

МТС проанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года. Продолжительность разговоров после 21 сентября выросла во Владивостоке на 13%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем, приморцы делают десять звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 22 минуты в сутки.

Приморские мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, тогда как сейчас – 51%.

Также продолжительность телефонных разговоров заметно выросла в Пензе (+33%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).

Список самых «разговорчивых» регионов возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день. Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.

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