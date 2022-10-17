Стрельба из дробовика посреди улицы стала последствием пьянки в Приморье

Стрелку грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: telegram-канал @Newsbox24.tv

Дробовое ранение лица – итог ссоры жителей села Руновка Кировского района. Раненного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, рассказали «Комсомольской правде» сотрудники следственного комитета России по Приморскому краю.

Трагедия произошла около десяти часов вечера 7 октября на Кооперативной, 13. Словесная перепалка началась между двумя пьяными мужчинами. Причина конфликта – неизвестна, однако, когда аргументы у одного из них закончились, в ход пошло оружие. Собутыльник, не раздумывая, посреди улицы направил дробовик на приятеля, нажал на курок и выстрелил ему в лицо.

Потерпевшего доставили в больницу с травмами обоих глаз, шеи, груди и живота.

– Он жив. С ним работают врачи. Рано говорить о том, удастся ли ему сохранить зрение, – добавили в ведомстве.

Специалисты изъяли у подозреваемого оружие, ТОЗ 12 калибра, без серийных номеров. Вспыльчивый мужчина признал свою вину и дал показания. По информации на 17 октября, он задержан и находится в СИЗО.

Старший помощник главы Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю по работе с средствами массовой информации рассказала, что стрелявший взят под стражу по ходатайству следователя.

– Мужчина обвиняется в совершении преступления покушения на убийство. Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет, – отметила Аврора Римская.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что на Чукотке встреча двух собутыльников закончилась уголовным делом. Подобные трагедии не редкость. Ранее в Партизанском районе Приморского края на улице нашли изувеченный труп мужчины.

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