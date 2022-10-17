«Роняет лес багряный свой узор»: поэтический вечер в честь Дня лицеистов пройдет во Владивостоке

Начнется мероприятие в 17:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 19 октября, гостей и жителей Владивостока приглашают отметить праздник День лицеиста. Пройдет мероприятие в амфитеатре Нагорного парка.

С 17:00 и до 18:30 приморцы смогут прочитать стихи Александра Пушкина и послушать выступления других зрителей. Так что берите с собой любимые тома великого поэта, запасайтесь горячим чаем и лакомствами и наслаждайтесь вечером.

– Наполним друг друга светлостью поэтического слова и дружескими объятиями, – пишут организаторы поэтического вечера.

Можно послушать чтение других и выступить самому. Фото: предоставлено организаторами

Напомним, что 19 октября жители и гости Владивостока могут посетить еще одно мероприятие, посвященное 90-летию советского китобойного промысла. Встреча с экипажем АКФ «Советская Россия» пройдет в 16:00 в музей-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева на площадке выставки «Киты и люди».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.