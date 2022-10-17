Серьезные кадровые изменения произошли в аэропорту во Владивостоке

Исполняющим обязанности стал директор по производству. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Генеральный директор АО «Международный аэропорт Владивосток отправлен в отставку. Об этом стало известно 17 октября. В пресс-службе воздушной гавани «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали, кто теперь займет его место.

Как поделились с редакцией, акционеры не продлили контракт Андрею Виниченко, который занимал пост генерального директора. В воскресенье, 16 октября, исполняющим обязанности назначили технического директора АО «МАВ» Дениса Чмутова.

Андрей Виниченко занял место бывшего главы аэропорта Игоря Лукишина в ноябре 2019 года. До этого он был директором по производству Международного аэропорта Красноярска.

Кстати, в период с января по сентябрь 2022 года аэропорт обслужил больше миллиона 616 тысяч пассажиров. Эти показатели на 19% больше, чем было за такой же период в 2019 году. На внутренних направлениях число клиентов достигло миллиона 581 тысячи человек, а на международных – 35 тысяч.

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