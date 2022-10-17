«Точка роста» дает приморским школьникам уникальную возможность попробовать себя в разных научных направлениях

Ребята посещают различные кружки и занятия. Фото: администрация Артемовского ГО

Собрать робота, создать 3D-модель, провести химические опыты, это и многое другое делают приморские школьники благодаря «Точкам роста» в школах. Активная внеурочная деятельность уже во всю кипит в новых Центрах образования гуманитарного и естественно-научного направления в образовательных учреждениях №2 и №5 в Артеме.

– На базе «Точки роста» для школьников регулярно организуются различные тематические мероприятия. Например, восьмые и девятые классы уже стали участниками экскурсии на Приморскую опытную станцию с целью ознакомления с новой современной сельхозтехникой, – отметили специалисты.

В пятой школе 17 учеников выбрали направление «Юный химик», 16 детей посещают кружок по физике «Я – исследователь». Больше всего ребят ходят на занятия по робототехнике – 30 человек. В образовательном учреждении №2 доступ к работе в Центре для всех обучающихся «Точка роста» открыт всем желающим. Кстати, все учащиеся начальных классов помимо уроков в расписании посещают занятия по программе «Здоровейка». Для первоклашек и пятиклассников организовали еженедельные занятия «Ботаник». Все уроки проходят в рамках программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Специалисты рассказали, что ученики первого и пятого классов работают совместно в химико-биологической лаборатории под руководством учителя биологии. Здесь же по вторникам организовали занятия для учащихся пятых и шестых классов по освоению робототехники и 3D-моделирования. С интересом посещают химико-биологическую лабораторию ученики восьмиклассники и девятиклассники для изучения программы «Химия в быту». Кроме того, ребята получили возможность проводить многочисленные опыты и на их основе выдвигать гипотезы.

Министр образования края Эльвира Шамонова уточнила, что в настоящее время в приморских школах успешно работают уже более 50 «Точек роста». На занятия могут ходить не только учащиеся конкретного образовательного учреждения, где они располагаются, но и ребята со всего муниципалитета.

Напомним, ранее в Приморье открыли также первый в крае Центр цифрового образования детей «IT-куб». Учреждение расположилось на базе средней школы №22 Находки. В тестовом режиме там ведется обучение по двум направлениям: программирование мобильных приложений и программирование на языке «Питон». Готовятся к запуску еще четыре направления – программирование приложений виртуальной и дополненной реальностей, программирование роботов, системное администрирование, кибергигиена и работа с данными.

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