Из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостокском отделении КПРФ прошли кадровые перестановки. Вместо депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который до сих пор находится в СИЗО, первым секретарем стал его заместитель Александр Сустов. Наталья Кочугова, занявшая должность секретаря, прокомментировала «КП – Владивосток» решение приморских коммунистов.

Об изменениях стало известно в понедельник, 17 октября. В своем Telegram-канале Артем Самсонов рассказал об итогах второго этапа городской партийной конференции. Он подчеркнул, что «результаты внушают оптимизм». Так, замом первого секретаря стал Павел Ижко. К слову, его кандидатуру на выборы в городскую думу в августе отозвало реготделение партии, потому что он не смог четко сформулировать позицию коммунистов насчет СВО на Украине.

– В бюро вошли два молодых комсомольца Шпак Михаил и Денница Алиса. Лучший выбор. Кстати, Алису я когда-то лично принимал в пионеры. А Тимошенко Артур и Голубка Иван были переизбраны, и это лучшая оценка их партийной работы, – написал на своей страничке депутат.

По словам Натальи Кочуговой, решение об изменении должности Самсонова принято в связи с тем, что он находится под арестом. При этом коммунисты включили его в комитет горотделения КПРФ.

– Сейчас в связи с той ситуацией, которая произошла с Артемом Анатольевичем, мы надеемся и верим, что апелляция его оправдает. Горком – сложная структура, он должен функционировать, поэтому нам нужно оперативно принимать решения и действовать быстро, чтобы организация существовала. Коммунисты рассудили так, что Артема Самсонова не бросили, его включили в комитет, но ежедневные задачи по технической работе остаются за Сустовым.

Кочугова подчеркнула, что диалог с депутатом продолжается через официальный портал ФСИН с помощью писем. Самсонов узнает о последних новостях, в том числе в работе горотделения. Также, до того как стать секретарем, Наталья Кочугова исполняла обязанности третьего секретаря, должность которого занимал Александр Сустов, исполняя обязанности первого секретаря.

Напомним, осенью 2021 года против Самсонова возбудили уголовное дело. Депутата подозревали в педофилии. По версии следствия, он демонстрировал 11-летнему ребенку предмет интимного характера. В этом году, 20 сентября, суд Владивостока вынес обвинительный приговор по делу политика. Защита Самсонова заявила об апелляции.

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