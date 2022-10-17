Халатность начальника привела к смерти приморца

Суд признал вину руководства предприятия, где зимой погиб сотрудник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Приморского края признал виновным в преступлении экс-директора унитарного предприятия. Мужчина не выполнял ряд обязанностей, что стало причиной смерти его сотрудника, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Приморскому краю.

Халатность руководителя привела к смерти работника в феврале 2022 года. Ранее начальник не проследил за эксплуатацией бензиновой электростанции. Опасным было и размещение предприятия – почти не проветриваемая общественная баня. К тому же персоналу не провели обучение и инструктаж. В итоге один из сотрудников умер от отравления выхлопными газами.

Непутевого директора суд признал виновным в нарушении требований охраны труда, которые повлекли смерть человека по неосторожности (часть 2 статья 143 УК РФ). За мучительную смерть работника начальник получил лишение свободы на два года условно с отсрочкой наказания на 2 года.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам УВД.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам УВД

Митинг на Пограничной посетили представители власти и неравнодушные жители города (подробности…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.