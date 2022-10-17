В Приморье подешевели путешествия по земле и воздуху

В общей сложности цена на платные услуги уменьшилась на 7,2%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала 2022 года в Приморье на 11% увеличились цены на продовольственные товары, на 10,3% – на непродовольственные, на 7,2% – на услуги. В сентябре этого года в отличие от августа стоимость на продовольствие уменьшились на 0,2%. Об этом рассказали в пресс-службе Приморскстата.

За месяц больше всего подешевел картофель (на 18%), столовая свекла (12%), морковь, репчатый лук, свежая белокочанная капуста (на 11-12%), апельсины, бананы, виноград, груши, яблоки (3-13%). Гречневая крупа ядрица, говяжья печень, подсолнечное масло, охлажденные и мороженые куры, окорочка, сахар упали в стоимости на 2-5%.

Наибольший рост цен зафиксировали у свежих огурцов (16%), мороженой неразделанной креветки (13,7%) и такой же рыбы (3,6%), хлопьев из злаков (6%), куриных яиц (4,8%), мяса индейки, фруктовых соков, маргарина и какао (3%).

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали детские бумажные подгузники, ноутбуки, стационарные телефоны и перчатки из натуральной кожи (5,1-7,9%). Цена увеличилась и на некоторые лекарства: валидол, метилурацил, нафазолин, смекта, эналаприл, эргоферон (3,3-6,5%).

А вот стоимость многих платных услуг в сентябре 2022 года уменьшилась на 0,7%. Воздушные перевозки подешевели почти на 20%, проезд в поездах дальнего следования – на 16,7%. Проживание в хостелах упало в цене на 30%. А вот годовая стоимость ОСАГО подорожала на 12,6%.

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