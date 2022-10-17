В Приморье доставили оборудование для реабилитации детей Фото: Краевой клинический центр специализированных видов медпомощи

Масштабную поставку высокотехнологичного оборудования для реабилитации детей получили в центре восстановительной медицины при краевом клиническом центре специализированных видов медпомощи. Все юные пациенты смогут воспользоваться им бесплатно по полису ОМС в рамках проекта «Здравоохранение».

Про уникальные комплексные отечественные системы рассказали в медучреждении. Это стационарные установки с беговой дорожкой и роботизированной кинематической системой имитации шага. Основная часть медтехники уже установлена, и ей пользуются пациенты.

– Такое оборудование эффективно в восстановлении навыков ходьбы, состояний после травм спины, а также заболеваний, сопровождающихся мышечной слабостью и расстройствами координации движения, в том числе ДЦП и заболеваний центральной и периферической нервной системы, – рассказала руководитель Краевого клинического центра специализированных видов медпомощи Инна Зеленкова.

Она также отметила, что учреждение успешно получило лицензию по оказанию медицинской реабилитации. Несколько специалистов прошли повышение квалификации, чтобы работать с новым оборудованием.

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