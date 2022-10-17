В Приморье отремонтируют 16 мостов. Фото: Александр Сафронов

В Приморском крае в план реконструкции войдут 16 мостов. Об этом сообщил во время бюджетных слушаний в сфере дорожного хозяйства 17 октября губернатор Олег Кожемяко.

По словам главы региона, сейчас в Приморье хорошая динамика по строительству и ремонту мостов. За последние три года построено около 20 подобных объектов. Планы на 2023 тоже масштабные:

– В планах отремонтировать и реконструировать не менее 16 мостов. Сейчас разрабатываются новые конструкции и технологии, позволяющие строить быстрее и дешевле, – рассказал Олег Кожемяко.

Он также подчеркнул, что изменится и подход к ремонту дорог, особенно по туристическим направлениям. К выбору подрядчиков и контроля за ними профильные ведомства будут подходить строже. В пример привели ремонт трассы Раздольное-Хасан, когда в самый разгар сезона компания разрыла большой участок дороги и прекратила работу. Тогда жители жаловались на подготовку к ремонту. «Комсомольская правда – Владивосток» тогда писала, что в соцсетях приморцы выкладывали ролики с размытыми грязью дорогами.

В 2023 году особое внимание дорожники уделят Лазовскому округу, который сильно пострадал от наводнений. Пока что дороги там не восстанавливают, но уже заключены три контракта с подрядчиками.

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