Во вторник, 18 октября, синоптики обещают Приморью солнечный день без осадков

Фото: Анна СОБОЛЬ

Во вторник, 18 октября, Приморье окажется во власти гребня антициклона, который и определит погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещаю день без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада и запада, местами до сильного, а воздух сегодня прогреется до 16 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись в течение дня. Утром температура воздуха 4-5 градусов со знаком плюс, в течение дня столбики термометров поднимутся до 13 градусов.

В соседнем Уссурийске осадков сегодня тоже не будет, ветер западный умеренный, температура воздуха +10...+12°C, в утренние часы +1...+3°C.

В Находке ненамного, но теплее: температура воздуха +11...+13°C, в утренние часы +4...+5°C. Малооблачно, без осадков, ветер северо-западный умеренный.

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