Две полосы перекрыты: авария сковала движение на одном из важных участков дороги во Владивостоке

Фото: скриншот из видео.

Утро начинается далеко не с кофе, и многие водители сегодня в этом убедились. Во вторник, 18 октября, в районе Народного проспекта во Владивостоке произошла авария. В результате обе полосы движения в сторону кольца з-й Рабочей перекрыты. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Автомобилисты сообщают, что на трассе уже образовался затор. Причиной стала авария с участием трех машин. По предварительной информации, никто не пострадал, чего не скажешь об авто, которые получили как минимум кузовные повреждения.

Транспортные средства заняли обе полосы движения, которые ведут к кольцу 3-й Рабочей, и теперь другим участникам движения приходится объезжать их по встречной полосе через две сплошные линии.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего еще предстоит сотрудникам ДПС.

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