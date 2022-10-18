«За мной 50 машин»: огромный затор образовался в центре столицы Приморья

На участке ведутся ремонтные работы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Утро 18 октября для некоторых жителей Владивостока началось совсем не радостно. Огромная пробка сковала движение на спуске с Пушкинской на Светланскую.

Водителям сложно разъехаться. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Многие торопятся на работу, но затор на Пушкинской мешает владивостокцам добраться до нужного места вовремя. Большая часть машин стремится вниз, на Светланскую, но есть и те, кому надо проехать на верх. Местный житель вышел из машины и попросил таксиста сдать назад, на что получил отказ.

– У меня не получится, за мной машин 50.

И действительно, автомобилей на дороге очень много, они не могут ни развернуться, ни нормально проехать. Скорее всего движение осложняют ремонтные работы на участке.

Машин на дороге действительно много. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Напомним, что на еще одной дороге во Владивостоке образовалась пробка из-за аварии.

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