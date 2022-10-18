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17 октября 2022 23:53

«За мной 50 машин»: огромный затор образовался в центре столицы Приморья

На спуске с Пушкинской на Светланскую во Владивостоке машины застряли в пробке
Павел САХАРОВСКИЙ
На участке ведутся ремонтные работы.

На участке ведутся ремонтные работы.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Утро 18 октября для некоторых жителей Владивостока началось совсем не радостно. Огромная пробка сковала движение на спуске с Пушкинской на Светланскую.

Водителям сложно разъехаться.

Водителям сложно разъехаться.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Многие торопятся на работу, но затор на Пушкинской мешает владивостокцам добраться до нужного места вовремя. Большая часть машин стремится вниз, на Светланскую, но есть и те, кому надо проехать на верх. Местный житель вышел из машины и попросил таксиста сдать назад, на что получил отказ.

– У меня не получится, за мной машин 50.

И действительно, автомобилей на дороге очень много, они не могут ни развернуться, ни нормально проехать. Скорее всего движение осложняют ремонтные работы на участке.

Машин на дороге действительно много.

Машин на дороге действительно много.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Напомним, что на еще одной дороге во Владивостоке образовалась пробка из-за аварии.

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