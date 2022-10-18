Балкер «Меркурий». Фото: пресс-служба РПСМ

Судно с 19 украинскими и двумя грузинскими моряками задержано в порту Находки. Дело в том, что на борту Mercurius (ходит под флагом Панамы) отсутствует коллективный договор Международной федерации транспортных рабочих. Это значит, что защита законных прав и интересов моряков не гарантируется. Экипаж доставили в морской клуб Находки, там они дождутся оформления бюрократических тонкостей.

– На встрече с экипажем представители Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) рассказали, что это может быть чревато последствиями для команды: учитывая нестабильность обстановки, у одесского судовладельца – компании NVL Trans Shipping Ltd – могут возникнуть различные проблемы, в том числе с выплатой заработной платы, – сообщили в ДВРО РПСМ.

Колдоговор на балкере был, однако истек в конце марта 2022 года. В случае смерти моряки застрахованы на суммы от 35 до 50 тысяч долларов США, однако при наличии документа сумма бы начиналась от 110 долларов. В Находке моряки пробудут до 28 октября, после чего отправятся в Парадип (Индия), судя по данным MarineTraffic.

Экипаж попросили обратить внимание и на «удобный флаг» Панамы. Налоговые органы ведущих государств ведут борьбу с этой тенденцией. Такой флаг (как правило, страны Третьего мира) используется, чтобы снизить налоговые выплаты и проще контролировать обслуживание судна.

Напомним, по аналогичной причине ранее задержали судно из другой недружественной страны.

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